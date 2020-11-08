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أعداد جريدة الشروق
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اليابان تعلن رسميا الأمير أكيشينو وليا للعهد

طوكيو - أ ش أ:
نشر في: الأحد 8 نوفمبر 2020 - 9:31 ص | آخر تحديث: الأحد 8 نوفمبر 2020 - 9:31 ص

أعلنت اليابان رسميا الأمير فوميهيتو أكيشينو، وليا للعهد، اليوم الأحد، وذلك في آخر حلقة من سلسلة الاحتفالات بعد أن أصبح شقيقه الأكبر ناروهيتو إمبراطورا للبلاد العام الماضي عقب تنازل والدهما عن العرش.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن هذه الاحتفالات -التي استمرت طوال اليوم في القصر- كان من المقرر أن تقام في أبريل الماضي، لكنها أجلت بسبب جائحة فيروس كورونا وتم تقليصها مع استمرار انتشار العدوى، على الرغم من أن اليابان لم يتفش بها الفيروس بشكل كبير.

وقال أكيشينو أمام الحاضرين، الذين كان معظمهم يضع كمامات: "إنني أفكر بعمق في مسؤولية ولي العهد وسأقوم بواجباتي".

يذكر أن أكيشينو (البالغ من العمر 54 عاما) أحد ثلاثة ورثة فقط للعرش إلى جانب هيساهيتو (14 عاما)، والأمير هيتاشي (84 عاما) الشقيق الأصغر للإمبراطور أكيهيتو، الذي تنحى العام الماضي في أول تنازل لليابان عن العرش منذ قرنين.


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