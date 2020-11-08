محافظ شمال سيناء: هذه انتخابات النواب الأولى التي تشهد إقبالا بهذا الشكل

أعرب عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عن سعادته بإجراء انتخابات مجلس النواب، قائلًا: «أعتقد أن هذه المرة الأولى التي تشهد إقبالًا بهذا الشكل».

وأضاف شوشة، في تصريحات خاصة لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن سبب هذا الإقبال هو كثر عدد المرشحين الفرديين، متابعًا: «لدينا 31 مرشح فردي، دائرة فيها 19 وأخرى 12».

وأكد أن هذا رفع المنافسة الشريفة بين المرشحين، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية.

وأوضح أن الوضع كان مناسبًا، سواء لراحة الناخبين أو الجهات التي تعمل في اللجان، مضيفًا أنه من المتوقع أن تكون نسبة الإقبال في اليوم الثاني أعلى من الأول بحوالي الضعف.

وانطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح أمس السبت، المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، في 13 محافظة، وهي القاهرة، والقليوبية، والمنوفية، والدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، ومن المقرر أن تستمر هذه المرحلة حتى مساء غدًا الأحد.