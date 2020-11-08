السعودية تنظم حركة دخول وخروج 920 ألف مصل و408 آلاف معتمر

نظمت الإدارة العامة للحشود والتفويج فى السعودية منذ بداية توافد المعتمرين دخول وخروج 920 ألف مصل و408 آلاف معتمر، المسجد الحرام، بما يمثل 75% من إجمالي الطاقة الاستيعابية، إضافة إلى رصد جميع الملاحظات والسلبيات التي تعوق حركة الحشود ومتابعتها والقيام بتحليلها وتصنيفها والبحث عن حلول لها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد، أن الإدارة قامت بعدة إجراءات، يتم من خلالها التنسيق والمساهمة بالحلول؛ لضمان الحركة البشرية وفق الخطط المعدة سابقا لتسهيل حركة قاصدي المسجد الحرام لأداء مناسك العمرة بكل يسر، مضيفة أنه يتم على مدار الساعة متابعة انسيابية الحركة والإشراف في جميع المواقع بالمسجد الحرام، بدءا بالساحات والتوسعات وداخل صحن المطاف والممرات المؤدية إليه.