بدء عمليات الفرز داخل لجان شبرا وروض الفرج

بدأت لجان شبرا وروض الفرج عملية الفرز بعد إغلاق أبواب اللجان وانتهاء اليوم الثاني لعملية التصويت خلال انتخابات النواب 2020، إذ بدأ قاضي اللجنة 17 بمدرسة التوفيقية بنين عملية فرز الأصوات الصحيحة من الباطلة والأصوات التابعة لكل مرشح.

وأغلقت الدائرة لجانها في موعدها بعد يوم شهد إقبالًا متوسطًا، وتزايد ضعيف في أعداد الناخبين على اللجان الانتخابية، واستمرت العملية الانتخابية طوال اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة، وتواجد مكثف للشرطة المصرية والشباب المتطوع لتنظيم العملية الانتخابية، الذين حرصوا على مساعدة الناخبين في اتباع اجراءات الوقاية من كورونا، كالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، وحرص قوات الأمن على تسهيل دخول الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وتشتد المنافسة في دائرة روض الفرج وشبرا وبولاق على مقعد واحد، يتنافس عليه 10 مرشحين، بعدما كان لشبرا وروض الفرج مقعدان في الانتخابات الماضية، وكان لبولاق مقعد آخر، ونواب الدائرة هذه الانتخابات، ما يفتح الباب أمام دخول نائب جديد عن الدائرة لمجلس النواب.

وأجريت عملية الاقتراع في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، للمصريين في الداخل، لمن يقيمون في 13 محافظة هي القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفرالشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.