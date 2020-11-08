«إيرماس» تتعاقد مع شركة سودانية لتطوير 30 جرارا

تعاقدت المصرية لصيانة الجرارات «إيرماس» مع احدى الشركات السودانية بشأن تطوير 30 موتور جرار بقيمة 2.5 مليون درهم، تبعا لتصريحات مصدر مسئول فى الشركة.

قال المصدر لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن «أيرماس» تمكنت من تنفيذ عمليات تطوير 80 موتور جرار تابعا للشركة السودانية مؤخرا.

وذكر أن الشركة تستهدف جذب تعاقدات جديدة مع الدول الإفريقية خلال السنوات المقبلة التى تحتاج إلى خبرات وامكانيات شركة إيرماس.

وتعكف شركة إيرماس على تنفيذ خطة تطوير للورش التابعة لها وكذلك المعدات بهدف زيادة قدرة الشركة على تنفيذ عمليات صيانة وعمرة الجرارات.

ويجدر الإشارة إلى أن الشركة أعلنت عن ضخ 300 مليون جنيه لتطوير ورش إيرماس وكذلك إنشاء عنابر جديدة.

وذكر أن الشركة تقوم بصيانة 15 جرارا شهريا تابعين لأسطول هيئة السكك الحديدية، مشيرا إلى أن الشركة ترغب فى زيادة قدرتها على صيانة الجرارات من خلال تنفيذ مشروعات التطوير.

ولفت إلى أن الشركة تستهدف تنفيذ عمرة 41 جرارا التى تعاقدت عليهم شركة بروجرس ريل الأمريكية.

وتعاقدت شركة بروجرس ريل الأمريكية على توريد 50 جرارا جديدا إلى جانب عمرة 50 جرارا أخرى إلى جانب تأهيل 41 جرارا.