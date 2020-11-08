الرئيس الفلسطيني يهنئ بايدن بفوزه بانتخابات الرئاسة

هنأ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، المرشح الجمهوري، جو بايدن، بعد فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

ودعا عباس، حسبما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية في خبر عاجل، صباح الأحد، جو بايدن لتعزيز العلاقات الفلسطينية الأمريكية.

ونجح المرشح الديمقراطي جو بايدن، في الفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه بأصوات المجمع الانتخابي لولاية بنسلفانيا، البالغ عددها 20 صوتًا.

وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.