 سي إن إن: كبير مستشاري البيت الأبيض يدعو ترامب إلى الاعتراف بنتائج الانتخابات - بوابة الشروق
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سي إن إن: كبير مستشاري البيت الأبيض يدعو ترامب إلى الاعتراف بنتائج الانتخابات

كوشنر
كوشنر
cnn
نشر في: الأحد 8 نوفمبر 2020 - 6:56 ص | آخر تحديث: الأحد 8 نوفمبر 2020 - 7:05 ص

أفادت شبكة "سي إن إن" بأن صهر وكبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب، جارد كوشنر، تواصل مع سيد البيت الأبيض ودعاه إلى الاعتراف بنتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.

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