سي إن إن: كبير مستشاري البيت الأبيض يدعو ترامب إلى الاعتراف بنتائج الانتخابات

أفادت شبكة "سي إن إن" بأن صهر وكبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب، جارد كوشنر، تواصل مع سيد البيت الأبيض ودعاه إلى الاعتراف بنتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.