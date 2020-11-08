سي إن إن: كبير مستشاري البيت الأبيض يدعو ترامب إلى الاعتراف بنتائج الانتخابات

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أفادت شبكة "سي إن إن" بأن صهر وكبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب، جارد كوشنر، تواصل مع سيد البيت الأبيض ودعاه إلى الاعتراف بنتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.