دي بروين يهدر ركلة جزاء ويحرم السيتي من التقدم على ليفربول

حرم كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي، فريقه من التقدم في النتيجة أمام ليفربول خلال الشوط الأول، في قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تقام على ملعب «الاتحاد» ملعب السيتيزين.

وفي الدقيقة من عمر الشوط الأول تصدى كيفين دي بروين لركلة جزاء تحصل عليها بنفسه، قبل أن ينفذها بطريقة غريبة خارج إطار مرمى حارس ليفربول أليسون بيكر، ليحرم فريقه من التقدم 2-1.

الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث افتتح صلاح التسجيل لليفربول من علامة الجزاء في الدقيقة 13، قبل أن يدرك البرازيلي جابريل خيسوس التعادل في الدقيقة 31، بعد تمريرة رائعة من دي بروين.