الجزائر تتخذ تدابير جديدة للتصدي لتفشي جائحة كورونا

أعلنت الحكومة الجزائرية اليوم الأحد، إجراءات جديدة لمواجهة التنامي المتصاعد لإصابات فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقالت وسائل إعلام محلية إن عبد العزيز جراد، رئيس الوزراء، قرر تمديد ساعات حظر التجوال في 20 ولاية ليصبح من الساعة الثامنة ليلا (بدلا من الحادية عشرة ليلا) حتى الخامسة صباحا، كما تم إقرار حظر التجوال بنفس النظام على 9 ولايات جديدة سجل بها ارتفاع إصابات كورونا.

وسيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ بداية من بعد غد الثلاثاء ويستمر 15 يوما.

كما قررت الحكومة أيضا تأجيل الدخول الجامعي والمهني إلى 15 ديسمبر المقبل بعدما كان مقررا في 19 نوفمبر الجاري، إضافة إلى تعزيز الرقابة واستمراريتها في المؤسسات التعليمية والمساجد والأسواق والفضاءات العامة.

وسجلت الجزائر حتى أمس السبت، 61 ألفا و381 إصابة و2036 وفاة، مقابل 41 ألفا و843 حالة شفاء، بحسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة.