تظاهرة جديدة في بيلاروسيا وزعيمة المعارضة تأمل لقاء بايدن

تجمع متظاهرون مناهضون للحكومة اليوم الأحد، في بيلاروسيا في يوم جديد من التعبئة ضد الرئيس ألكسندر لوكاشنكو فيما أعربت زعيمة المعارضة عن أملها في لقاء الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن قريبا.

ويتجمع معارضو لوكاشنكو منذ ثلاثة أشهر، كل يوم أحد في العاصمة مينسك، للمطالبة باستقالته بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في 9 أغسطس الماضي، والتي اعتبر كثيرون أنها مزورة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأفادت منظمة "فياسنا" غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان أنه تم اعتقال أكثر من 300 شخص.

وقالت إنه تم اعتقال 340 شخصا على الأقل في العاصمة مينسك ومدن أخرى بينهم صحفيون من وسائل إعلام بيلاروسية ورياضيون سبق أن شاركوا في الألعاب الاولمبية.

ويطالب المتظاهرون بتنحي الرئيس الذي يتولى السلطة منذ عام 1996 وافساح المجال لمنافسته في الانتخابات الرئاسية سفيتلانا تيخانوفسكايا التي فرت إلى الخارج على غرار شخصيات بارزة في المعارضة هربا من القمع في الأسابيع التي تلت الانتخابات.

وانتشرت الشاحنات المزودة بخراطيم المياه وسيارات الشرطة الضخمة كما أغلقت العديد من محطات المترو، كما هو الحال كل أسبوع. وأكدت مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية قطع خدمة الإنترنت عن الهاتف المحمول في وسط المدينة.

واعتبرت تيخانوفسكا التي لجأت إلى ليتوانيا، أن 90 يومًا من التظاهرات دون أي تغيير في موقف النظام تظهر أنه "فقد شرعيته وقوته".

وكتبت على تطبيق تلجرام للتراسل أن النظام "لا يريد أن يمنحنا الحق في تقرير ما سيحدث في بلدنا"، مضيفة أن الاحتجاجات ستستمر "حتى النصر".

وتلقت تيخانوفسكايا (38 عاما) التي أعلنت فوزها في الانتخابات الرئاسية، دعم العديد من القادة الأوروبيين الذين رفضوا الاعتراف بنتيجة الانتخابات. وهنأت تيخانوفسكايا، أمس السبت، جو بايدن على فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقالت "لقد كان سباقًا حقيقيًا للأفكار والبرامج والفرق على عكس بيلاروسيا، حيث سرقت الأصوات ببساطة".

وأضافت أنها تعتقد أن "الرئيس الجديد للولايات المتحدة سيلتقي قريبا بالرئيس المنتخب بشكل عادل لبيلاروسيا جديدة وحرة"، مؤكدة أن جو بايدن "اتخذ عدة مرات مواقف حازمة دعما للشعب البيلاروسي".

ووصف لوكاشنكو أمس السبت الانتخابات الأمريكية بأنها "مهزلة للديموقراطية" قائلا انه لا يتوقع تغير العلاقات مع واشنطن بغض النظر عن نتيجة الانتخابات.

إلى جانب التظاهرات الكبرى التي تجري الأحد، نظمت عدة تجمعات صغيرة من قبل مجموعات مهنية مثل المعلمين او الطلاب أو الأطباء.

ونظم حوالي 50 عاملا، أمس السبت، في الطواقم الطبية تظاهرة أمام مستشفى في مينسك، كما أفادت وسائل اعلام محلية. وتم اعتقال عشرات منهم.

وفي أكتوبر الماضي، قامت عدة جامعات بطرد الطلاب الذين نظموا اعتصامات في الحرم الجامعي.

وكان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على لوكاشنكو (66 عاما) وعدد من حلفائه، وفرض حظر سفر وتجميد أصول بسبب تزوير أصوات والعنف الذي تستخدمه الشرطة.

وتجمع الحركة الاحتجاجية أسبوعيا الأحد عشرات آلاف المتظاهرين رغم استخدام العنف والتوقيفات، في أكبر تظاهرات تشهدها البلاد منذ استقلالها في عام 1991.

وسبق أن واجهت قوات الأمن المتظاهرين في مينسك بقمع عنيف مستخدمة الرصاص المطاطي لتفريق التجمعات. وقد هددت السلطات باستخدام الذخيرة الحية بحق المتظاهرين.

ومع رفض لوكاشنكو التنحي وعدم قدرة المعارضة على إرغامه على الاستقالة، يبدو أن الوضع السياسي في بيلاروسيا وصل الى طريق مسدود.

الأسبوع الماضي اغلقت بيلاروسيا الحدود البرية مع ليتوانيا ولاتفيا واوكرانيا وبولندا ومنعت الأجانب من دخول البلاد عبر المعابر البرية.

وقبل أسبوعين أعلنت المعارضة عن إضراب عام لكنه لم يلق تجاوبا كبيرا.