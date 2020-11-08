إقليم جنوب تيرول الإيطالي بصدد فرض إغلاق شامل بسبب كورونا

يعتزم إقليم جنوب تيرول الإيطالي، وهي مقاطعة ذاتية الحكم يتحدث سكانها الألمانية وتقع بالقرب من النمسا وتعرف أيضا باسم بولسانو، تمديد إجراءات الإغلاق، اليوم الأحد في جميع أراضيها، في محاولة لاحتواء أزمة فيروس كورونا.



ويستلزم الإغلاق، الذي يتم تطبيقه حاليا في 33 من بلديات إقليم جنوب تيرول الـ 116، إغلاق جميع المدارس ومنع السكان المحليين من مغادرة البلدات التي يقيمون فيها.



وقال أرنو كومباتشر، رئيس الإقليم، لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) إن تفشي الوباء يعني أن إقليم جنوب تيرول بأكمله بحاجة إلى أن يصبح ما يسمى بالمنطقة الحمراء.



وأضاف: "في هذه المرحلة، لا فائدة من تطبيق نظامي (قيود) مختلفين".



وفي بقية إيطاليا، هناك أربع مناطق أخرى قيد الإغلاق هي لومباردي وبيدمونت وفالي داوستا وكالابريا، مع توقعات بانضمام مزيد من المناطق إلى القائمة قريبًا.



وتردد أن المستشفيات تعاني في عدة مناطق من البلاد. وفي نابولي، تم تشكيل طابور من السيارات وسيارات الإسعاف خارج غرف الطوارئ التي لم تستوعب مرضى كوفيد 19.



وسجلت إيطاليا اليوم الأحد 32 ألفا و616 إصابة جديدة مقابل نحو 40 ألفا اليوم السبت.



وقفز عدد الإصابات الإجمالي إلى 935 ألفا و104 حالات، بينما تم تسجيل 331 وفاة إضافية ليرتفع الإجمالي إلى 41 ألفا و394 وفاة.