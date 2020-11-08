 مقتل وإصابة 35 مسلحا من جبهة النصرة في غارات استهدفت مواقعهم بإدلب - بوابة الشروق
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مقتل وإصابة 35 مسلحا من جبهة النصرة في غارات استهدفت مواقعهم بإدلب

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
نشر في: الأحد 8 نوفمبر 2020 - 1:25 ص | آخر تحديث: الأحد 8 نوفمبر 2020 - 1:25 ص

أسفرت سلسلة الغارات الجوية التي شنها الطيران الحربي السوري على مواقع استراتيجية لمسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي جنوبي إدلب، عن مقتل وإصابة أكثر من 35 مسلحا.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت - إنه جرى رصد مدرعات عسكرية تابعة لـ"هيئة تحرير الشام" (النصرة) على محاور /سرجة واحسم وشنان/ بجبل الزاوية، تدخل إلى مقرات تبين أنها غرف عمليات ومستودعات ذخيرة وأسلحة تستخدمها المجموعات المسلحة لاستهداف الجيش السوري، والمناطق السكنية الآمنة القريبة من المنطقة".

ولفت المصدر إلى أن هذه التحركات استدعت تدخلا مباشرا من الطيران السوري بسلسلة من الغارات المكثفة، أسفرت عن تدمير 6 مقرات للمجموعات المسلحة بما فيها من أسلحة وذخيرة.

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