حكومة القضارف السودانية تتخذ ترتيبات في ظل التخوفات من تدفق لاجئين إثيوبيين

تلقى عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد الفكي سليمان، شرحا وافيا من لجنة أمن ولاية القضارف "شرق السودان"، بشأن الوضع الأمني والترتيبات التي اتخذتها حكومة الولاية على ضوء التخوفات من تدفق اللاجئين الإثيوبيين جراء تطورات الأحداث في إثيوبيا.

وذكر مجلس السيادة الانتقالي في السودان - في بيان - أن الفكي سليمان أطلع على مجمل الأوضاع السياسية والأمنية بولاية القضارف، وجهود حكومة الولاية في تحسين وتطوير الخدمات للمواطنين، وذلك خلال ترؤسه اليوم لاجتماع لجنة أمن الولاية.

وقال والي القضارف الدكتور سليمان علي موسى، إن زيارة عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، تأتي أيضا بغرض الوقوف على أوضاع مواطنين مُهجرين في منطقة "سد ستيت".