رئيس البرلمان الألماني: لدي شعور جيد تجاه بايدن

صرح رئيس البرلمان الألماني "بوندستاج" بأنه يضع أمالا كبيرة على الرئيس الأمريكي المنتخب حديثا جو بايدن.



وقال فولفجانج شويبله لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "قد لا يكون شخصية كاريزمية مثل الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، لكن لدي شعور جيد تجاه بايدن كرئيس".



وأضاف أن بايدن الذين سيتم عامه الثامن والسبعين في يناير القادم مع توليه منصب الرئيس، لديه القدرة على الإنصات للآخرين وبالفوز بالأفضل لصالح فريقه".



وقال شويبله: "اتخذ بايدن، قرارا ذكيا باختيار كامالا هاريس لمنصب نائبته"، لافتا إلى أنه ينصت لأشخاص آخرين ويهتم بهم.



وأضاف رئيس البرلمان الألماني أن لا أحد يمكنه حل جميع مشكلات الولايات المتحدة الأمريكية، مردفا: "ولكن لديّ أمل أن يصير جو بايدن رئيسا لجميع الأمريكيين ويقلص حجم الانقسام بالبلاد، وكذلك أن يتسنى للولايات المتحدة الأمريكية معه إنجاز إسهام مهم للغاية لأجل مجتمع القيم الخاص بنا في العالم مجددا".



وتابع شويبله: "يتعين علينا أن ندرك مجددا أن أوروبا وأمريكا لديهما مصالح وقيم أساسية مشتركة، وهي: أن الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية يجب ألا تكون قابلة للتفاوض في العصر الرقمي".



ولكن رئيس البرلمان الألماني قال إنه ربما يظل النزاع حول النفقات العسكرية قائما تحت رئاسة بايدن أيضا، لافتا إلى أن الأمريكيين أعربوا عن استيائهم تجاه أن الأوروبيين يتحملون قدرا محدودا للغاية من أعباء الدفاع.



ويتوقع شويبله من الجمهوريين أنهم سيوضحون للرئيس دونالد ترامب بعد الهزيمة الانتخابية أنه يتعين عليه قبول الهزيمة، وقال: "في الأساس هناك حق في المراجعة القانونية"، ولكنه أكد أنه لابد من إقرار الهزيمة، مضيفا: "وإذا لم يفعل ذلك، فلابد أن يكون هناك ما يكفي من الجمهوريين الذين يقولون له: الأمر كما هو والأمر انتهى الآن".