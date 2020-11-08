قادة دول جنوب إفريقيا وناميبيا وزامبيا يهنئون بايدن ونائبته على فوزهما

هنأ رؤساء جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ناميبيا هاكه كينكوب، وزامبيا إدغار لونجو، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس على فوزهما في الانتخابات الأمريكية.

من جانبه، قال رئيس جنوب إفريقيا -في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" حسبما ذكر راديو "إفريقيا 1" اليوم الأحد- إن بلاده تتطلع إلى العمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة وتعميق علاقات الصداقة والتعاون بينهما.

بدوره، قال رئيس ناميبيا إن بلاده تتطلع إلى العمل مع الرئيس الأمريكي المنتخب من أجل علاقات ثنائية أقوى ونظام متعدد الأطراف، مضيفا أنه خلال كفاح بلاده من أجل الحرية، تعرفنا على بايدن كعضو مجلس شيوخ أمريكي والذي وقف بحزم في الكفاح ضد الفصل العنصري في جنوب إفريقيا والمنطقة.

وأعرب رئيس زامبيا عن تطلعه بالنيابة عن شعب بلاده إلى استمرار العلاقات الحميمة بين البلدين تحت قيادة الإدارة الأمريكية الجيدة المنتخبة.

كانت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية أظهرت فوز بايدن بسباق الرئاسة بعد فوزه بولايتي بنسلفانيا ونيفادا، ليصل بذلك عدد مقاعد بايدن في المجمع الانتخابي 279 مقعدا في مقابل 213 مقعدا للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.