شهدت اللجان الانتخابية بدائرة "كفر الزيات وبسيون" في محافظة الغربية، توافد وتزايد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الساعات الأخيرة لليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب، وذلك على عكس اليوم الأول الذي تأثر به التصويت بشكل كبير بسبب الأمطار وسوء الطقس.



وتوافد الرجال والسيدات والشباب، بشكل ملحوظ، على لجان مدينة كفر الزيات، التي ظهر بها ارتفاع الإقبال مع الساعات الأخيرة لعملية التصويت في يومها الثاني.



وتجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظة الغربية في 1159 لجنة، داخل 661 مقرًا انتخابيًا، حيث يبلغ من لهم حق التصويت 3 ملايين و450 ألفًا و331 ناخبًا وناخبة.