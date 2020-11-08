 نواب الغربية.. تزايد في أعداد الناخبين بدائرة كفر الزيات - بوابة الشروق
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نواب الغربية.. تزايد في أعداد الناخبين بدائرة كفر الزيات

مقر محافظة الغربية - ارشيفية
مقر محافظة الغربية - ارشيفية
علاء شبل
نشر في: الأحد 8 نوفمبر 2020 - 7:43 م | آخر تحديث: الأحد 8 نوفمبر 2020 - 7:43 م
شهدت اللجان الانتخابية بدائرة "كفر الزيات وبسيون" في محافظة الغربية، توافد وتزايد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الساعات الأخيرة لليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب، وذلك على عكس اليوم الأول الذي تأثر به التصويت بشكل كبير بسبب الأمطار وسوء الطقس.

وتوافد الرجال والسيدات والشباب، بشكل ملحوظ، على لجان مدينة كفر الزيات، التي ظهر بها ارتفاع الإقبال مع الساعات الأخيرة لعملية التصويت في يومها الثاني.

وتجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظة الغربية في 1159 لجنة، داخل 661 مقرًا انتخابيًا، حيث يبلغ من لهم حق التصويت 3 ملايين و450 ألفًا و331 ناخبًا وناخبة.

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