مصرع حصان وسقوط كوبري وشجرة وغرق شوارع الإسكندرية بسبب الأمطار

تعرض حصان للصعق الكهربائي، مساء اليوم السبت، فيما نجا صاحبه من الموت، أثناء سيره بعربة "كارو" اصطدمت بأحد أعمدة الإنارة في شارع 15 بمنطقة سيدي بشر، إثر هطول الأمطار بغزارة، جراء سوء الأحوال الجوية التي شهدتها محافظة الإسكندرية على مدار 24 ساعة مضت، وتستمر حتى الاثنين.

كما تسبب سوء الأحوال الجوية وغزارة الأمطار، المصحوبة بالبرق والرعد، في سقوط شجرة كبيرة الحجم في شارع الهدايا، بمنطقة فلمنج شرقي الإسكندرية، على سيارة ملاكي، مما أدى إلى تهشم زجاجها الخلفي، مع غلق تقاطع الشارع من اتجاهاته الـ4، وتسبب في إرباك حركة المرور بالمنطقة المحيطة.

وشهدت منطقة كوبري الناموس، التابعة لنطاق دائرة قسم شرطة الرمل، شرقي المحافظة، سقوط كوبري حديدي على محور المحمودية فوق سيارة نقل ثقيل بمقطورة "تريلا" أثناء مرورها أسفله، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتتعرض الإسكندرية لموجة من الطقس السيء منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، حيث غزارة الأمطار على كافة الأنحاء، وصلت إلى حد السيول، مصحوبة ببرق ورعد، وأغرقت العديد من الشوارع والميادين والأنفاق، وتأثرت حركة سير المشاة والسيارات، وتسللت إلى داخل المحال التجارية في مختلف أحياء المحافظة.

وناشدت محافظة الإسكندرية‏ المواطنين بتوخي الحذر ‏وتقليل التحرك بالسيارات، وتجنب السير بسرعات عالية، وعدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، وعدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، أو ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوثه البرق تجنبًا الصعق.

ودفعت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، بالتنسيق مع الأحياء، وشركتي "مياه الشرب ونهضة مصر لأعمال النظافة"، بنحو 180 سيارة فنطاس؛ لكسح تراكمات مياه الأمطار من الميادين والشوارع والأنفاق.

وأعلنت المحافظة ومديرية التربية والتعليم وجامعة الإسكندرية، تعطيل الدراسة بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية والكليات الجامعية، غدًا الأحد لليوم الثاني، كإجراء وقائي واحترازي؛ بناء على تحذيرات هيئة الأحوال الجوية.