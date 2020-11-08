الكاظمي يدعو إلى إغلاق المنافذ الحدودية غير الرسمية

دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الأحد إلى أغلاق المعابر الحدودية غير الرسمية مع دول الجوار لما تشكله من سلبيات على واقع الاقتصاد العراقي وحماية المنتج المحلي.

وأكد الكاظمي ،خلال أجتماعه مع رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي، على أهمية" إغلاق المعابر غير الرسمية لما تشكله من سلبيات على واقع الاقتصاد الوطني وحماية المنتج المحلي، والعمل على إنشاء المختبرات الفاحصة للبضائع المستوردة وإخضاعها إلى محددات عمل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية".

ودعا إلى " التنسيق المشترك بين الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية للحصول على التكامل وحسن الأداء مما ينعكس إيجاباً في تحقيق الإيرادات الداعمة للموازنة الاتحادية ومكافحة التهريب والتزوير والهدر بالمال العام".

وشدد الكاظمي على أهمية" إعمار المنافذ الحدودية لتكون واجهة حضارية ومحاسبة الفاسدين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم ".

وكان الكاظمي قد شن حملة هي الأولى من نوعها لبسط السيطرة على المنافذ الحدودية مع دول الجوار وفرض هيبة الدولة بسبب تفشي حالة الفساد وهيمنة الجماعات المسلحة عليها، مما انعكس سلبا على حجم الإيرادات المالية المتحققة من المنافذ الحدودية.