قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة تنسق مع المحافظات منذ فترة، لمواجهة الطقس السيء.

وأضاف قاسم، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن غرفة عمليات الوزارة تابعت الاستعدادات القصوى والتنسيق بين كل القطاعات الخدمية أثناء الاتتخابات، لاستيعاب مياه الأمطار، مع إعادة تمركز السيارات والمعدات الخاصة بكسح المياه.

وأوضح أن هناك تواصل على مدار الساعة مع محافظات سقوط الأمطار بغزارة، لضخ الآلات والمعدات الخاصة، وتحديدًا الإسكندرية.

وعن اشتراطات البناء، ذكر أنه تم وضع الاشتراطات العامة والخاصة البنائية، موضحًا أنه سيتم تعميمها بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط العمراني، وتعريف المواطنين بها.