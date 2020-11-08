مئات الهنود يحتفلون بانتخاب كامالا هاريس نائبة للرئيس الأمريكي

احتفل مئات الهنود، اليوم الأحد، بفوز كامالا هاريس بمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة، مرحبين بالانتصار التاريخي لهذه المرأة من أصل هندي.



وذكرت قناة (روسيا اليوم) أن السكان في قرية "ثولاسيندرابورام"، الواقعة في ولاية تاميل نادو، جنوب الهند، حيث تمتد جذور الجد الأكبر لكامالا هاريس، احتفلوا بهذا الفوز وأطلقوا الألعاب النارية أمام المعبد الرئيسي ولوحوا بصور أول امرأة تصبح نائبة للرئيس في سن الـ56.



وفي السياق، هنأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لفوزه في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن انتخاب نائبته كامالا هاريس ذات الأصل الهندي هو مصدر "فخر كبير".