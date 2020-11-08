عرضت وكالة الأنباء الفرنسية، فيديو يرصد تهافت آلاف الأميركيين إلى شوارع عدة مدن للاحتفال بفوز جو ‎بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وخرج المواطنون وسط صيحات فرح مطلقين أبواق سياراتهم بعد دقائق قليلة من إعلان فوز المرشح الديموقراطي.

وشملت الاحتفالات عدة مدن، مثل مقاطعة فلاديفيا في ولاية بنسلفانيا، وشيكاغو في ألينوي، وكولومبيا في واشنطن، وهوليوود بكاليفورنيا، ونيويورك.

📹 تهافت آلاف الأميركيين السبت إلى شوارع عدة مدن للاحتفال بفوز جو #بايدن في الانتخابات الرئاسية، وسط صيحات فرح ومطلقين أبواق سياراتهم بعد دقائق قليلة على إعلان فوز المرشح الديموقراطي.#فرانس_برس pic.twitter.com/hpUhOI2tmr — فرانس برس بالعربية (@AFPar) November 7, 2020

وأعلنت جريدة «جارديان» ومجموعة من وسائل الإعلام الأمريكية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه بأصوات المجمع الانتخابي لولاية بنسلفانيا، البالغ عددها 20 صوتًا.

وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.

لمتابعة تغطية الشروق اللحظية لنتائج أصوات المجمع الانتخابي اضغط هنا