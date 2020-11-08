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بالفيديو.. موكب دونالد ترامب يغادر البيت الأبيض

لقطات من خروج موكب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب من البيت الأبيض
لقطات من خروج موكب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب من البيت الأبيض
هديل هلال
نشر في: الأحد 8 نوفمبر 2020 - 5:57 م | آخر تحديث: الأحد 8 نوفمبر 2020 - 5:57 م

عرضت فضائية «سكاي نيوز عربية» مقطع فيديو يرصد مشاهد من خروج موكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من البيت الأبيض، بعد إعلان نتائج الانتخابات بالأمس.

ونجح المرشح الديمقراطي جو بايدن، في الفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه بأصوات المجمع الانتخابي لولاية بنسلفانيا، البالغ عددها 20 صوتًا.

وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

لمتابعة تغطية الشروق اللحظية لنتائج أصوات المجمع الانتخابي اضغط هنا

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