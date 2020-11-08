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لقطات من خروج موكب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب من البيت الأبيض

عرضت فضائية «سكاي نيوز عربية» مقطع فيديو يرصد مشاهد من خروج موكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من البيت الأبيض، بعد إعلان نتائج الانتخابات بالأمس.





ونجح المرشح الديمقراطي جو بايدن، في الفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه بأصوات المجمع الانتخابي لولاية بنسلفانيا، البالغ عددها 20 صوتًا.

وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

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