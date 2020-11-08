غرناطة يستعين بالشباب أمام سوسيداد بعد تفشي كورونا بين صفوفه

وطالب غرناطة بتأجيل مباراته أمام سوسيداد عقب إصابة لاعبين اثنين هما خيسوس فاليخو وانطونيو بويرتاس بفيروس كورونا بجانب أربعة من موظفي النادي ومن بينهم المدرب دييجو مارتينيز.

وبسبب القيود المتعلقة بفيروس كورونا، لم يتم السماح لجميع اللاعبين الذين شاركوا في الفوز على اومونيا القبرصي في نيقوسيا بهدفين دون رد ضمن فعاليات الدوري الأوروبي، بخوض مواجهة سوسيداد اليوم.

ولكن اللجنة المعنية بالمنافسات الإسبانية رفضت طلب غرناطة بتأجيل المباراة التي تقام على ملعب ريال أرينا.

وذكر غرناطة في بيانه "الفريق سيتوجه إلى سان سيباستيان في حضور سبعة من لاعبي الفريق الأول فقط بسبب القيود التي تفرضها رابطة الدوري الإسباني (حيث سيتم الاستعاضة عنهم) بلاعبين من الفريق الرديف بالنادي ولاعبين من فريق الشباب".