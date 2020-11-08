همام إبراهيم يختتم حفله في الأوبرا بأغنية أحلف بسماها

اختتم الفنان العراقي هُمام إبراهيم، حفله المقام على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات الدورة الـ29 لمهرجان الموسيقى العربية، بأغنية "أحلف بسماها"، وسط تفاع كبير من الجمهور.

وحرص هُمام على توجيه التحية للشعب المصري، باسمه وباسم شعب العراق، كما حرص على شكر القائمين على المهرجان، مثنيًا على مجهوداتهم لخروج هذه الدورة وسط جائحة كورونا التي يمر بها العالم.

وقدم، خلال حفله، عددًا من الأغاني العراقية وأغاني التراث المصري، ومنها (حافية القدمين، إنساني، جرحونا برمش عين، زيديني عشقا، موعود، ليتهم، كثر الحديث، أحلف بسماها).

وافتتحت الليلة الثامنة من الدورة الـ29 لمهرجان الموسيقى العربية، المقامة على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بفقرة موسيقية لعازف العود محسن إبراهيم، حيث قدم موسيقى "هان الود"، وفقرة غنائية للفنانة أجفان طه، تقدم خلالها بعض من الأغاني التراثية، ومنها (شباكنا ستايره حرير، دوارين، بكرة يا حبيبي).

ويشهد اليوم، ثامن أيام الدورة الـ29 لمهرجان الموسيقى العربية، والتي تضم حفلات متنوعة بـ3 مسارح مختلفة وهي (مسرح النافورة، مسرح الجمهورية، دار أوبرا الإسكندرية)، حيث يقام على مسرح النافورة تحت قيادة المايسترو عادل عايش، حفل للفنان اللبناني وائل جسار، أما تحت قيادة المايسترو حازم القصبجي، حفلات للفنانين أجفان، محسن إبراهيم، همام إبراهيم.

ويقام على مسرح الجمهورية، حفل من أعمال الفنان بليغ حمدي، تحت قيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد، ومن تقديم الفنانين ندى غالب، محمد متولي، آية عبد الله، عفاف شكري، وليد حيدر، آيات فاروق، أما على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، يقام حفل كلثوميات، تحت قيادة المايسترو صلاح غباشي، ومن تقديم الفنانين حسناء، ونهاد فتحي.

يشار إلى أن افتتحت الدورة الـ29 لمهرجان الموسيقى العربية، في الثامنة من مساء 1 نوفمبر الجاري، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بتكريم 12 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي، إلى جانب تكريم عمالقة الفن محمد سلطان، وحلمي بكر، وجمال سلامة، وقام المهرجان بإهدائهم أوبريت «تحيا الموسيقي العربية»، من كلمات هاني عبد الكريم، وألحان زياد الطويل، وتوزيع يحيى الموجي، ومن غناء نادية مصطفى، أحمد إبراهيم، سوما، أحمد عفت، إيمان عبد الغني، آيات فاروق، غادة آدم، ياسر سليمان، سارة سحاب، أميرة أحمد، مي حسن، وتم تقديمها تحت قيادة المايسترو سليم سحاب.

يذكر أن الدورة الـ29 لمهرجان الموسيقى العربية، تقام في الفترة بين 1 إلى 10 نوفمبر الجاري، وتضم 28 حفلًا على مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، بمشاركة 93 فنان من 5 دول، إلى جانب تكريم 12 شخصية أثرت في الساحة الفنية.