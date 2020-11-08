علاء فاروق: «المركزى» لعب دورا محوريا فى نجاح الإصلاح الاقتصادى

قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى إن البنك المركزى المصرى كان له دور محورى فى نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى من خلال سياسته النقدية وقراره بتحرير سعر الصرف، والذى أدى إلى ازدياد الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية إلى معدلات غير مسبوقة، بالإضافة إلى زيادة الأستثمارات الأجنبية واستقرار الأسواق.

وأضاف ــ بمناسبة مرور أربع سنوات على قرار تحرير سعر الصرف ــ أن إنجازات البنك المركزى برئاسة المحافظ طارق عامر فى إطار السياسة النقدية تزامنت مع مساهمته القوية فى تعافى الاقتصاد المصرى من خلال أطلاقه العديد من المبادرات التى مكنت القطاع المصرفى بقيادة البنك المركزى من مساندة ودعم مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الأمر الذى أدى إلى تعزيز النمو الاقتصادى وتوفير الخدمات وفرص العمل للمواطنين، كما استطاع القطاع المصرفى بفضل متانته وقوته أن يحمى اقتصاد البلاد فى مواجهة أقصى الظروف والأزمات التى مرت بمنطقتنا والعالم.

واعلن البنك المركزى الاسبوع الماضى، عن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى إلى نحو 39.220 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضى مقابل 38.425 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى.

وبحسب بيانات البنك المركزى، تأتى هذه الزيادة بعد أن ارتفعت قيمة العملات الأجنبية ضمن احتياطى النقد الأجنبى إلى 34.683 مليار دولار بنهاية أكتوبر مقابل 33.856 مليار دولار بنهاية سبتمبر، بزيادة 827 مليون دولار.