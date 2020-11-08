فتح لجان الزمالك أمام الناخبين في ثاني أيام التصويت بانتخابات النواب

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فتحت لجان كلية التربية الرياضية وفنون جميلة والقومية المشتركة بالزمالك، أبوابها أمام الناخبين، في التاسعة من صباح اليوم الأحد، في ثاني أيام التصويت بانتخابات النواب بمحافظات المرحلة الثانية.

ووفرت اللجان مظلات ومقاعد للناخبين، فضلا عن توزيع الكمامات الطبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وحرص مسؤولو اللجان على تعقيم الناخبين باستخدام الكحول أثناء دخولهم اللجان.

وشهدت اللجان تكثيفا من قوات الأمن وتشديدا بمحيط اللجان لتأمينها وفرض حالة من الهدوء بالتزامن مع بدء التصويت.

وانطلقت انتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظات المرحلة الثانية صباح أمس، وتستمر عملية التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء يومي السبت والأحد.

وتشمل محافظات المرحلة الثانية القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء.