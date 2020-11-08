مقتل 7 في تبادل لإطلاق النار بكشمير الهندية

لقي أربعة جنود هنود وثلاثة مسلحين حتفهم، في تبادل لإطلاق النار وقع اليوم الأحد بكشمير الخاضعة لسيطرة الهند.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، راجيش كاليا، إن الاشتباك المسلح بدأ بعد أن لاحظ وحدة دورية تابعة لقوات أمن الحدود، تحركا مشبوها على بعد نحو 5ر3 كيلومتر داخل الأراضي التي تسيطر عليها الهند على طول خط السيطرة في منطقة كوبوارا.



ويشار إلى أن خط السيطرة الحدودي الذي تهيمن عليه القوات العسكرية بشدة، هو حدود فعلية تقسم إقليم كشمير المتنازع عليه إلى قسمين، أحدهما تديره الهند، والآخر تديره باكستان.



ولقي جندي تابع لقوات أمن الحدود وأحد المسلحين حتفهما في تبادل أولي لإطلاق النار وقع في حوالي الساعة الواحدة صباحا (0730 بتوقيت جرينتش)، ثم تم إرسال تعزيزات إلى الموقع.



وقال كاليا إنه حدث بعد ذلك إطلاق نار بصورة كثيفة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة من أفراد الجيش الهندي واثنين من المتمردين.



كما أصيب جنديان على الأقل، تم إجلاؤهما. وفي الوقت نفسه، تستمر حاليا العمليات في المنطقة.