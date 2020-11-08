ملك البحرين يبعث برقية تهنئة لبايدن وهاريس

بعث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة إلى الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، ونائبته المنتخبة كاملا هاريس، معربًا عن اعتزاز مملكة البحرين بالعلاقات التاريخية الوطيدة والممتدة مع الولايات المتحدة الأمريكية لأكثر من 120.

ونقلًا عن وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، مساء أمس السبت، أشار ملك البحرين إلى حرص المملكة على استمرار التعاون البناء على المستويات كافة بما يعزز تلك العلاقات الاستراتيجية، معربًا عن تمنياته للشعب الأمريكي دوام التقدم والازدهار.

ونجح المرشح الديمقراطي جو بايدن، في الفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه بأصوات المجمع الانتخابي لولاية بنسلفانيا، البالغ عددها 20 صوتًا.

وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

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