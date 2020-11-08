رئيسة إستونيا ورئيس وزراء إسبانيا يهنئان بايدن وهاريس على فوزهما

هنأت رئيسة إستونيا كيرستي كاليولايد، ورئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس على فوزهما في الانتخابات الأمريكية 2020، وذلك في تغريدة لها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وقالت كاليولايد -حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأحد- ستظل إستونيا والولايات المتحدة الأمريكية حليفتين قويتين وشريكتين ملتزمتين، وأعربت عن تطلعها للاستمرار في توثيق العلاقات والروابط بين البلدين والتي وصفتها بـ"الممتازة".

بدوره، قال سانشيز "إن الشعب الأمريكي انتخب الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.. تهانينا لبايدن وهاريس نتمنى لكما حظا سعيدا ونتطلع للعمل معكما لمواجهة التحديات التي تنتظرنا".

كانت النتائج للانتخابات الرئاسية الأمريكية قد أظهرت فوز بايدن بسباق الرئاسة بعد فوزه بولايتي "بنسلفانيا" و"نيفادا" ليصل بذلك عدد مقاعد بايدن في المجمع الانتخابي 279 مقعدا مقابل 213 مقعدا للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

يذكر أنه يمكن للمرشح أن يفوز برئاسة الولايات المتحدة رغم عدم حصوله على العدد الأكبر من أصوات الناخبين، لأن الرئيس يجري اختياره من قبل ما يسمى بـ"المجمع الانتخابي".

ويبلغ إجمالي أصوات المجمع الانتخابي 538 صوتا، ولكي يصبح المرشح فائزا، عليه أن يفوز بـ270 أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابي.