محافظ الدقهلية: الناس يذهبون للانتخاب بأنفسهم دون تحفيز

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن اليوم كان منقسمًا إلى نصفين، معقبًا: «في الصباح الطقس كان جميلا، ثم انقلب إلى أمطار، لكنه عاد مرة أخرى الساعة الخامسة والنصف».

وأضاف مختار، في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء السبت، أن المحافظة لديها 4 مليون و352 ألفًا و87 مواطن له حق الانتخاب، في ظل ترشح 351 للانتخاب؛ يتنافسون على 21 مقعدًا.

وتوقع أن يكون الإقبال على التصويت سيكون أكثر غدًا، مضيفًا: «الناس يذهبون للانتخاب بأنفسهم دون تحفيز، لكنهم بطبيعتهم يصوتون في اليوم الثاني بصورة أكبر».

وتوجه بالشكر للقوات المسلحة ووزارة الداخلية متمثلة في مديرية الأمن، على الإجراءات والتأمينات التي تتخذها منذ الفترة ما قبل الانتخابات بحوالي عشرة أيام، مشيدًا بدور وزارة الصحة وهيئة الإسعاف، في تأمين المقار وتطهيرها، فضلًا عن دور الوحدات المحلية في التنظيم، وكذا وزارة العدل.

وانطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، في 13 محافظة، وهي القاهرة، والقليوبية، والمنوفية، والدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، ومن المقرر أن تستمر هذه المرحلة حتى مساء غدًا الأحد.