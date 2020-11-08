ليفربول ضيفا على مانشستر سيتي في «قمة مبكرة» بالبريميرليج

كثرة الإصابات أربكت حسابات جوراديولا.. وكلوب في حيرة بسبب كثرة اللاعبين الجاهزين في خط الهجوم

يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي منافسه مانشستر سيتي، في قمة «البريميرليج»، في السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على ملعب «الاتحاد» معقل الفريق السماوي ضمن منافسات الجولة الأسبوع الثامن منن عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

وعانى مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا مؤخرا إذ يحتل المركز العاشر بجدول الترتيب لكن بفارق خمس نقاط خلف ليفربول وله مباراة مؤجلة.

ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات عالية بعد فوز سيتي على اولمبياكوس 3 /صفر وفوز ليفربول على مضيفه اتالانتا الإيطالي 5 /صفر في دوري أبطال أوروبا.

وينتظر جوارديولا حتى اللحظات الأخيرة لمعرفة مصير هدافه الأرجنتيني سيرجيو اجويرو من المشاركة، حيث يعاني من إصابة في أربطة الساق، لكن عودة المهاجم البرازيلي جابريل جيسوس بعد ستة أسابيع من الغياب أثلجت قلب المدرب الإسباني.

وتأثرت صفوف مانشستر سيتي كثيرا بالإصابات في الموسم الحالي لكن جوارديولا أبدى سعادته بما سارت عليه الأمور حتى الآن.

ويحتل مانشستر سيتي المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن برصيد 11 نقطة من 6 مباريات وله مباراة مؤجلة، وتلقى الفريق هزيمة في مباراة واحدة، وتعادل في مبارتين، وفاز في 3 مباريات، وكانت آخر مباراة خاضها الفريق في بطولة دوري الأبطال حيث فاز بنتيجة 0-3 على نادي أولمبياكوس اليوناني، ويتصدر السيتي أيضاً مجموعته في البطولة برصيد 9 نقاط، ويسعى الفريق في اللقاء القادم أمام الريدز لتقديم أداء مميز ليتمكن من اقتناص نقاط من المباراة لتحسين ترتيبه في الجدول والتمكن من المنافسة على اللقب.

في المقابل، ربما يعاني الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول من كثرة اللاعبين الجاهزين في خط الهجوم بعد تسجيل ديوجو جوتا ثلاثة أهداف (هاتريك) في شباك اتالانتا.

ومنذ انضمامه لليفربول قادما من وولفرهامبتون في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، سجل البرتغالي جوتا سبعة أهداف في عشر مباريات ليفرض ضغوطا متزايدة على المثلث الهجومي المؤلف من روبرتو فيرمينو ومحمد صلاح وساديو ماني.

لكن كلوب يرى أن وجود مهاجمين رائعين يتنافسان على المشاركة أمرا إيجابيا، وقال "العالم في بعض الآحيان يصبح مكانا سيئا حيث أنه في لحظة تألق أحدهم يبدأ الحديث بشكل فوري عن لاعب أخر يشارك معنا، كما لو أنه شارك في 500 مباراة متتالية".

وقد يستعيد ليفربول جهود المدافع جويل ماتيب بعد تعافيه من الإصابة كما قد يعود تياجو للمشاركة في خط الوسط بعد تجاوزه الإصابة في الركبة.

وتلقى الريدز هزيمة في مباراة واحدة، وتعادل في مباراة واحدة، وتمكن من تحقيق الفوز في 5 مباريات، وذلك رغم أن الفريق لم يظهر بشكل جيد حتى الآن سواء في الدوري المحلي أو في دوري الأبطال، لكنه لم يتوقف ويتصدر مجموعته برصيد 9 نقاط، وتمكن من حسم التأهل مبكراً وطمأن جماهيره، ويأمل الفريق الحفاظ على النتائج الإيجابية ليتمكن من المنافسة وحصد البطولات هذا الموسم.

ويبدأ بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، اللقاء بتشكيل متوقع، مكون من، بإيدرسون في حراسة المرمى، ودفاعا، كانسيلو ودياش ولابورت بجانب ووكر، ووسطا، دي بروين ورودري وبرناردو، وهجوما، محرز وجيسوس وستيرلينج.

وعلى الجانب الآخر، يخوض الفريق الضيف اللقاء بتشكيل مكون من، أليسون في حراسة المرمى، ودفاعا، روبرتسون وفيليبس وجوميز وأرنولد في الدفاع، ووسطا، فاينالدوم وهندرسون، وهجوما، صلاح وماني وفيرمينو وجوتا.

ويلتقي ليستر سيتي مع ضيفه وولفرهامبتون صاحب المركز السادس بعد فوزه على استون فيلا في مباراته الأخيرة وتقليصه الفارق مع ليفربول المتصدر إلى نقطة واحدة، ويلعب أرسنال أمام أستون فيلا، ووست بروميتش يستضيف توتنهام.