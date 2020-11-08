فشل دونالد ترامب في الفوز بولاية ثانية، بعد إعلان المنافس الديمقراطي جو بايدن الرئيس 46 للولايات المتحدة.

تأسس مكتب رئيس الولايات المتحدة في عام 1789، ومن بين جميع الرجال الذين شغلوا مناصبهم، فشل 10 فقط قبل ترامب في الفوز بإعادة انتخابهم لولاية ثانية، عندما حاولوا ذلك.

وفي الواقع أنه لا يُسمح لرؤساء الولايات المتحدة بالجلوس إلا لمدة أقصاها دورتان الواحدة منها مدتها 4 سنوات.

وكانت أطول فترة مرت بها الولايات المتحدة دون أن يفشل رئيس في إكمال ولايتين، بين عامي 1932 و1976، وكان آخر رئيس فشل في الفوز بإعادة انتخابه هو جورج اتش دبليو بوش، الذي خسر أمام بيل كلينتون في عام 1992.

مرت على الولايات المتحدة 28 عامًا دون أن يفشل رئيس في الفوز بولاية ثانية، لكن ترامب تعرض للهزيمة على يد جو بايدن، لينهي ترامب سلسلة السنوات التي لم يفشل أي رئيس أمريكي بالفوز بالفترة الثانية من رئاسته.

وفي هذا التقرير تستعرض "الشروق" الرؤساء الذين فشلوا في إعادة انتخابهم مرة أخرى.

• جون آدامز.. أول رئيس يفشل في حصد الفترة الثانية

كان أول رئيس أمريكي يفشل في إعادة انتخابه لولاية ثانية هو جون آدامز، الذي شغل أيضًا منصب النائب الأول لرئيس البلاد.

عندما تم إنشاء المنصب في عام 1789، كان جورج واشنطن أول من حصل على هذا الشرف، وعمل آدامز تحت قيادته كأول نائب للرئيس.

بعد أن أكمل واشنطن فترتي ولايته، ترشح آدامز للمنصب مع الحزب الفيدرالي وتولى مكانه كرئيس، وخلال فترة رئاسته، انخرط آدامز في شبه حرب مع فرنسا بعد أن استولوا على سفينة تجارية في ميناء مدينة نيويورك.

وجاء في المركز الثالث بالانتخابات التالية، خلف المرشحين اللذين خاضهما الحزب الجمهوري، وأصبح توماس جيفرسون في النهاية الرئيس الجديد للولايات المتحدة.

• جون كوينسي آدامز

كان كوينسي آدامز الرئيس السادس للولايات المتحدة في تاريخها والمنتمي للحزب الجمهوري الديمقراطي آنذاك، لكنه لم يتمكن من الفوز بإعادة انتخابه لولاية ثانية كرئيس للولايات المتحدة؛ نتيجة للانقسامات الكبيرة في حزبه.

• مارتن فان بورين

فشل مارتن فان بورين، التابع للحزب الديمقراطي، في الفوز بإعادة انتخابه عام 1841، بعد أن شغل منصب نائب رئيس الولايات المتحدة في السابق.

• اشتعال المنافسة بين جروفر كليفلاند وبنجامين هاريسون

رغم أن جروفر كليفلاند لم ينجح في إعادة انتخابه للمرة الثانية تواليا، إلا أنه أثبت أن خسارة الانتخابات، لا تمنعك من الحصول على ولايتك الثانية.

كان كليفلاند، الديمقراطي، الرئيس الثاني والعشرين والرابع والعشرين للولايات المتحدة، بعد فوزه في انتخابات 1884 و1892.

وفاز في التصويت الشعبي عام 1888، لكنه خسر الانتخابات أمام الجمهوري بنجامين هاريسون، الذي خدم للأربع سنوات التالية.

كانت انتخابات عام 1888 حاسمة وفي عام 1892، هزم كليفلاند منافسه هاريسون لاستعادة الرئاسة وتسبب في أن يصبح هاريسون الرئيس الخامس الذي يفشل في إعادة انتخابه مرة أخرى.

• وليام هوارد تافت

كان ويليام هوارد تافت الرئيس الأمريكي السادس الذي يفشل في إعادة انتخابه في عام 1912 أي بعد قرابة الـ20 عاما من سابقيه.

وكان تافت الجمهوري هو الشخص الوحيد في تاريخ الولايات المتحدة الذي شغل منصب الرئيس ورئيس المحكمة العليا للولايات المتحدة.

• هربرت هوفر

انتخب هربرت هوفر رئيسًا للولايات المتحدة في عام 1928، وواجه مساعدة في إعادة بناء البلاد بعد انهيار سوق الأسهم عام 1929.

أشرف هوفر على تصويت الكونجرس لإلغاء الحظر، على الرغم من الضغط للتأكد من أن الكحول لا يزال غير قانوني في الولايات المتحدة.

طغى الانهيار الاقتصادي على رئاسته في عام 1929، وقضى معظم فترة رئاسته في محاولة لتحسين اقتصاد البلاد.

لم تكن الولايات المتحدة قد تعافت بحلول وقت انتخابات عام 1932، وخسر أمام فرانكلين دي روزفلت.

• جيرالد فورد وجيمي كارتر

لم يفشل جيرالد فورد في الفوز بإعادة انتخابه كرئيس للولايات المتحدة فحسب، بل لم يفز أيضًا في أي انتخابات رئاسية قط، حيث أصبح فورد التابع للحزب الجمهوري رئيسًا بعد استقالة ريتشارد نيكسون، عقب فضيحة ووترجيت.

تولى الحكم من 1974 إلى 1977، عندما هزمه جيمي كارتر في انتخابات 1976.

شغل كارتر "الديمقراطي" منصب رئيس الولايات المتحدة من عام 1977 إلى عام 1981، لكنه خسر الانتخابات الثانية له عام 1980 أمام رونالد ريجان؛ فأصبح للمرة الأولى، يفشل رئيسان للولايات المتحدة -فورد وكارتر- على التوالي في الفوز بإعادة انتخابهما.

• جورج اتش دبليو بوش

كان جورج اتش دبليو بوش آخر رئيس قبل ترامب يفشل في إعادة انتخابه، عندما هزمه الديمقراطي بيل كلينتون في انتخابات عام 1992.

كان بوش الرئيس الحادي والأربعين للولايات المتحدة وكان مدير وكالة المخابرات المركزية من 1976 إلى 1980.

شغل منصب نائب رئيس ريجان من عام 1981 حتى عام 1989، عندما تم انتخابه لتولي منصبه.

كرئيس شارك بوش الأب في حرب الخليج ووقع قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة لعام 1990 ليصبح قانونًا.

• دونالد ترامب

يعتبر دونالد ترامب الرئيس الأمريكي 11 الذي فشل في إعادة انتخابه بعد أن أطاح به الديمقراطي جو بايدن بانتخابات 2020.

كانت فترت رئاسة الرئيس الأمريكي الأسبق مليئة بالأحداث العصيبة من تفشي كورونا التي كان لأمريكا النصيب الأكبر في أعداد الإصابات والوفيات حول العالم إلى خلافات سياسية مع دول حليفة بالإضافة إلى حرب تجارية ضد ثاني أكبر اقتصاد عالمي وهو الصين.