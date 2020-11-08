النظام الغذائي للأطفال يجب أن يمنحهم الفيتامينات والمعادن والكربوهيدرات والبروتين والدهون، لأن جسم الطفل يحتاج إلى جميع العناصر الغذائية لينمو بشكل صحيح، لكن بعض الأمهات تقعن في حيرة من الأطعمة التي يجب تقديمها للطفل على مدار سنوات عمره دون التسبب في زيادة وزنه.

وبشكل عام، يجب أن يحصل الأطفال في عمر 2 إلى 3 سنوات على 1000 إلى 1400 سعر حراري، ومن كوب إلى كوب ونصف فاكهة، ومثلهم خضراوات، وحوالي 113.4 جرام بروتين، مع 2 كوب ألبان، وهذا النظام يناسب الطفل سواء كان ولدا أو بنتا.

ومن عمر 4 إلى 8 سنوات، يجب أن تحصل الفتاة على 1200 إلى 1800 سعر حراري، و141 جرام بروتين، ومن كوب إلى كوب ونصف فاكهة، ومن كوب ونصف إلى كوبين ونصف خضراوات، و113 جرام حبوب، مع 2 كوب ألبان، أما للأولاد، فالسعرات من 1200 إلى 2000، و155 جرام بروتين مع 2 كوب خضار و170 جرام حبوب و2 كوب ونصف البان- وفقًا لموقع مستشفى "مايو كلينك" الأمريكية.

ومن عمر 9 إلى 13 سنة، النظام الغذائي للفتيات يجب أن يتكون من 1400 إلى 2200 سعر حراري، و155 جرام بروتين مع 2 كوب فواكه و3 كوب خضراوات، و198 جرام حبوب و3 كوب ألبان، أما الأولاد، فالنظام هو من 1600 إلى 2600 سعر حراري، و184 جرام بروتين مع 2 كوب فواكه و3 كوب ونصف خضراوات، و255 جرام حبوب و3 أكواب ألبان.

ومن مصادر البروتين المناسبة للطفل، المأكولات البحرية والدواجن الخالية من الدهون والبيض والفول والبازلاء مع منتجات فول الصويا والمكسرات والبذور غير المملحة، ويمكن أن تختار الأم فيما بينهم على مدار الأسبوع، أما الفاكهة، فيمكن أن يحصل عليها الطفل كعصير ولكن يجب أن يكون دون سكريات وفاكهة طبيعية لأن المجففة تحتوي على سعرات حرارية أكثر من العادية.

ويجب أن يحصل الأطفال على مجموعة متنوعة من الفواكه الطازجة أو المعلبة أو المجففة يوميًا، أما عن الخضراوات، فيجب التركيز على الأنواع التي تحمل اللون الأخضر الداكن والأحمر، وعند اختيار خضراوات معلبة أو مجمدة، يجب البحث عن التي تحتوي على نسبة قليلة من الصوديوم.

وعن الحبوب، فيجب أن يحصل الطفل على خبز القمح الكامل ودقيق الشوفان والأرز البني مع التقليل من الخبز الأبيض والمعكرونة والأرز، أما الألبان، فيفضل أن تكون خالية من الدهون أو قليلة الدسم، وتشمل الزبادي والحليب والجبن ومشروبات الصويا.