شاهد لحظة عودة ترامب من نادي الجولف إلى البيت الأبيض

عرضت فضائية «العربية الحدث»، فيديو يرصد لحظة عودة دونالد ترامب من نادي الجولف إلى البيت الأبيض.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غادر، مساء السبت، البيت الأبيض ووصل إلى ناديه للجولف في فرجينيا.

وجاءت عودة ترامب، بعد ساعات على إعلان فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، عابراً في موكبه أمام حشود تحتفل في الشارع بهزيمته، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

ونجح المرشح الديمقراطي جو بايدن، في الفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه بأصوات المجمع الانتخابي لولاية بنسلفانيا، البالغ عددها 20 صوتًا.

وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.

لمتابعة تغطية الشروق اللحظية لنتائج أصوات المجمع الانتخابي اضغط هنا