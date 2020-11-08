اليابان تعلن ولي العهد فوميهيتو أول شخص في ترتيب تولي العرش

أعلنت اليابان رسميا ولي العهد، فوميهيتو أول شخص في ترتيب تولي العرش اليوم الأحد، بعد عام ونصف من تولي شقيقه الأكبر، ناروهيتو منصب إمبراطور البلاد، خلفا لوالده أكيهيتو.

وفي مراسم أقيمت في القصر الامبراطوري في طوكيو، أعلن الامبراطور، ناروهيتو الذي اعتلى العرش في مايو 2019، أن فوميهيتو، المعروف أيضا باسم الأمير، أكيشينو، هو ولي عهد البلاد.

وقال ولي العهد -54 عاما- الذي كان يرتدي ملابس برتقالية تقليدية، أمام شقيقه الإمبراطور -60 عاما- والإمبراطورة ماساكو: "أفكر بصدق في مسؤولياتي كولي العهد وسأقوم بواجبي".

وكان من المقرر أن تقام المراسم في بادئ الأمر في أبريل الماضي، لكن تأجلت بسبب وباء فيروس كورونا. وكان معظم الحاضرين اليوم الأحد يرتدون كمامات.

ولا يسمح لأيكو، وهي الطفلة الوحيدة للزوجين الإمبراطوريين بأن ترث العرش، حيث إن الذكور فقط يمكنهم القيام بذلك بموجب قانون البلاط الإمبراطوري.

وليس لدى اليابان أي خطط لتغيير القانون للسماح للنساء بأن يعتلين العرش، رغم أن استطلاعات الرأي تظهر أن الكثير من اليابانيين يؤيدون تلك الخطوة.

يذكر أنه في أبريل 2019، تخلى أكيهيتو عن العرش، لينهي فترة حكم استمرت 30 عاما مع أول تنازل عن العرش في اليابان العرش منذ 202 عام.