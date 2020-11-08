 مسؤول ماليزي: مقتل شخصين جراء حادث اصطدام مروحيتين في الجو - بوابة الشروق
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مسؤول ماليزي: مقتل شخصين جراء حادث اصطدام مروحيتين في الجو

د ب أ
نشر في: الأحد 8 نوفمبر 2020 - 2:53 م | آخر تحديث: الأحد 8 نوفمبر 2020 - 2:53 م
لقي شخصان حتفهما في حادث اصطدام مروحيتين صغيرتين في الجو، مما أدى إلى تحطم إحداهما بمنطقة تامن ميلاواتي في مدينة أمبانج بضواحي العاصمة الماليزية، في حوالي الساعة 12 ظهرا.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما) اليوم الأحد عن مدير إدارة الإطفاء والإنقاذ لولاية سيلانجور، نورعزام خميس، قوله إن القتيلين هما رجلان محليان، أحدهما من سيلانجور ويبلغ من العمر 56 عاما، والآخر من كيلانتان ويبلغ من العمر 41 عاما.

أما المروحية الأخرى والتي كان على متنها شخصان، امرأة تبلغ من العمر 51 عاما، ورجل يبلغ من العمر 66 عاما، فتمكنت من الهبوط بسلام رغم تعرضها لخلل فني جراء التصادم، بحسب ما قاله المسؤول.

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