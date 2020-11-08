بعد معركة انتخابية قوية ومنافسة شرسة؛ فاز المرشح الديموقراطي جو بايدن، على منافسه دونالد ترامب، في انتخابات الرئاسة الأمريكية، ورغم الوضع الذي بلغته الولايات خاصة في التعامل مع وباء كورونا، وارتفاع حالات الإصابة لأرقام قياسية، إلا أن هناك عدد كبير من الجمهور الأمريكي اختار ترامب في بطاقات الاقتراع، لماذا؟

بالنسبة لخصومه، يبدو أنه كان ينبغي التخلص من هذا الرئيس السابق، ولكنه كان يضمن هامش تصويت انتخابي كبير، على الرغم من وجود جائحة خطيرة اقتربت فيها عدد الوفيات إلى 250 ألف وفاة، ولكن لازال عدد من الجمهور كان يؤيده.

يقول ناصر غيمي، طبيب نفسي وباحث متخصص في الاكتئاب، وأستاذ الطب النفسي في مركز تافتس الطبي ومدرس في تحالف كامبريدج الصحي، إن الأمر يتعلق بشيء نفسي وليس عقلاني منطقي.

"يتعلق الأمر في النهاية بالرجل الأبيض، خاصة في الطبقة الدنيا، وعوامل تمكينه"، بحسب ما قالته راشيل بيتكوفر، أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الحملات، وهو الأمر الذي تلاعب به ترامب ودعمه في خطاباته الدعائية، وفق لموقع "سيكولوجي توداي" المتخصص في الصحة النفسية.

ويتأكد ذلك من الأرقام المسجلة للناخبين، حيث صوت نحو 2/3 من الذكور البيض غير الجامعيين لترامب، وفق لموقع فينانشيال تايمز.

ويقول غيمي: "لو كان الناخبون ذوي البشرة البيضاء الوحيدين في هذه الأمة الأمريكية، لكان قد أعيد انتخاب ترامب، كما تم التصويت عليه من قبل تحالف من نحو نصف النساء البيض في البلاد، لأن داخلهم يعتقدون أنه كلما قلت نسبة الأشخاص أصحاب البشرة البيضاء في هذه الأمة، زادت خسارتها".

وأكمل: "هذا صراع ثقافي وليس نقاشًا سياسيًا لا يتعلق الأمر بالليبرالية مقابل المحافظة في السياسات، الإجهاض، الاقتصاد، الضرائب، التدخل الأجنبي وغيرها من القضايا، بل يتعلق الأمر بما إذا كان التسلسل الهرمي للسلطة البيضاء في الماضي ستستمر في السيطرة، أم أنه سيتقاسم السلطة مع النساء وذوات البشرات غير البيضاء والمغايرين جنسيًا".

لذا فإن علم النفس لديهم يتعلق جزئيًا بالوعي الزائف، وهو عدم إدراك ما هو في مصلحتهم، وعدم إدراك أن الطبقة البيضاء الفقيرة أفضل حالًا مع السياسات الاقتصادية الديمقراطية، وسيستمر الاستقطاب في أمريكا، وليس لسبب سياسي ولكن لأن أمريكا تتغير، وأمريكا البيضاء من الطبقة الدنيا العالق في الماضي غير مستعدة للتنازل لصورة أمريكا متعددة الأعراق في المستقبل.

وترى بيتكوفر أن الحل لتغيير هذا الفكر في يد التعيلم، ومن هنا 48% سيتغير بمرور الوقت، لأن الأجيال تتغير وليس لأن الناس يغيرون رأيهم، في الانتخابات القادمة سوف يفسح السكان الأكبر سنًا من جيل الطفرة السكانية المجال أمام كتلة تصويت أكبر من جيل الألفية.