عبدالله السعيد قائدا للمنتخب أمام توجو

يرتدي عبدالله السعيد، نجم بيراميدز، شارة قيادة منتخب مصر الأول، خلال مباراتي الفراعنة المقبلة أمام منتخب توجو، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021.

وتأكد ارتداء السعيد شارة القيادة أمام توجو، بعد التصريحات التي أدلى بها حسام البدري المدير الفني للمنتخب، بأنه سيتبع نظام الأقدمية لشارة القيادة، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن هذا النظام قد يتغير في المستقبل.

وكانت شهدت الأيام الماضية حالة من الجدل بسبب الانقسام حول اللاعب الأحق بارتداء شارة قيادة المنتخب، في ظل المستوى العالمي الذي يقدمه محمد صلاح مع ليفربول أو استمرار السير بنظام الأقدمية.

من جانبه كان قد صرح محمد صلاح لقناة BEIN SPORTS أول أمس معلقًا على ملف شارة قيادة المنتخب .. قائلًا : "لا أريد الدخول في مشاكل، أنا بالفعل أحد قادة المنتخب، ولكن لا أعرف ترتيبي".

وأضاف نجم ليفربول الإنجليزي وهدافه.. مازحا "شارة المنتخب هتشيلني الليلة أكتر".

يذكر أن منتخب مصر سيواجه توجو يومي 14 و 17 نوفمبر الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا بالكاميرون 2021.