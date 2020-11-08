بيتر ميمي يشيد بمسلسل «ما وراء الطبيعة»: «مسلسل ممتع جدا يجمع بين التشويق والكوميديا السوداء»

بقى عندنا مسلسل على منصة عالمية عن سلسلة روايات لكاتب مصرى كبير

أشاد المخرج بيتر ميمي، بمسلسل «ما وراء الطبيعة»، معبرا عن استمتاعه، معددا إيجابياته، حيث أنه يجمع بين التشويق والكوميديا السوداء، ومشيرا إلى أن الشيء الأهم هو إنه أصبح هناك مسلسل مصري على منصة عالمية، عن سلسلة روايات لكاتب مصرى، كما أشاد بتقديم العمل طبقا للتقاليد المصرية والعربية دون اللجوء لبعض المشاهد الغير مقبولة أو الإساءة للمجتمع المصرى أو الدولة أو استخدام الإلفاظ الخارجة.



ونشر بيتر ميمي عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، بوستر المسلسل، معلقا: «استمتعت جدا بمشاهدة مسلسل ما وراء الطبيعة، مسلسل ممتع جدا يجمع بين التشويق والكوميديا السوداء، والاهم انه بقى عندنا مسلسل على منصة عالمية عن سلسلة روايات لكاتب مصرى كبير الدكتور احمد خالد توفيق، والاكثر اهمية انه تم تقديمه طبقا لتقاليدنا المصرية والعربية بدون ان نلجأ لبعض المشاهد الغير مقبولة، او الاساءة للمجتمع المصرى او الدولة او الالفاظ الخارجة او كل ادعاءات التحرر الظاهرى.. بل بالعكس فترة تاريخية مهمة فى مصر مقدمة بشكل من الفانتازيا بتفاصيل العصر مع روعة الصورة و الموسيقى و الاداء التمثيلى و المونتاج و شريط الصوت و تصميم الانتاج من ديكور و ملابس و اكسسوار و اماكن تصوير و كله تحت رؤية المخرج الرائع و الصديق عمرو سلامة».



وذكر بيتر ميمي السلبيات التي رائها في المسمسل، حيث أوضح أنه كان يفضل عدم إظهار الوحش، معلقا: «بردو علشان ابقى قولت كل حاجة حتى لو سلبية كان نفسى تحقيق جملة دكتور رفعت اسماعيل "عدم ظهور الوحش بيخوف اكتر".. فى النهاية كفرد فى الصناعة انبسطت جدا بزملائى لان اى انجاز لمصرى انجاز لينا كلنا، تسلم ايد يا عم عمرو».



وانطلق عرض مسلسل «ما وراء الطبيعة»، منذ أيام، على منصة «نتفلكس» العالمية، التي أعلنت عن موعد الطرح قبل شهر، عن طريق طرح إعلان تشويقي للعمل، الذي هو أول مسلسل مصري يأتي من إنتاج «نتفلكس»، حيث يمكن المشاهدين بعد طول انتظار من رؤية عالم «ما وراء الطبيعة» يعود إلى الحياة، ومرافقة د. رفعت اسماعيل الشخصية المفضلة لدى الكثيرين، خلال رحلة الشك التي يمر بها و يشاركونه مغامراته في عالم «ما وراء الطبيعة».



سيعرض المسلسل مترجماً إلى أكثر من 32 لغة في 190 دولة حول العالم، كما سيتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها.



وسيكون مسلسل «ما وراء الطبيعة» أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.



ويتكون مسلسل «ما وراء الطبيعة»، من 6 حلقات، وهي بالترتيب «أسطورة البيت»، «أسطورة لعنة الفرعون»، «أسطورة حارس الكهف»، «أسطورة النداهة»، «أسطورة الجاثوم»، «أسطورة العودة للبيت».



«ما وراء الطبيعة» من بطولة أحمد أمين، رزان جمال، آية سماحة، سماء إبراهيم، ريم عبد القادر، كريم الحكيم، رشدي الشامي، خالد إبراهيم، باتع خليل، سالي عقيل، أمجد الحجار، عبد السميع عبد الله، منصور عبد القادر، أدم وهدان، عمر أحمد، أحمد داش، لي لي صلاح، جودي رامي، بلال مصطفي، سيف صفوت، مؤمن، سند مفتاح، حسن قرفال، هشام زكي، فاطمة البناوي.



المسلسل رؤية وإشراف إبداعي عمرو سلامة، وإخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري، شارك في صناعته، المنتج التنفيذي محمد حفظي، منتج منفذ مشارك هند رضوان وأميرة شريف، فريق الكتابة محمود عزت ودينا ماهر وعمر خالد، مدير التصوير أحمد بشاري، مصمم الإنتاج علي حسام علي، مصممة الملابس دينا نديم، مصمم المعارك ومنسق دوبليرات آندرو ماكنزي، مكياج ومؤثرات خاصة دنيا صدقي وإسلام اليكس، مونتاج أحمد حافظ وأحمد يسري، إشراف عام علي الجرافيكس تامر مرتضى، أعمال الجرافيكس والمونتاج والتلوين شركة AROMA، موسيقي خالد الكمار.





