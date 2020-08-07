بولتون: إدعاءات ترامب الكاذبة حول الانتخابات تشوه سمعة الجمهوريين

حذر جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق في إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، من الأضرار التي قد تخلفها سلوكيات ترامب، معتبرا أن إدعاءات ترامب الكاذبة حول الانتخابات تشوه سمعة الحزب الجمهوري.

وقال بولتون في مقال نشره بصحيفة "تليجراف" البريطانية إن الانتخابات الرئاسية انتهت لصالح جو بايدن، على الرغم من المعارك القضائية التي تجري في المحاكم.

وأضاف بولتون أنه كان في الفريق القانوني للرئيس جورج بوش الابن في انتخابات 2000، عندما نازعه الديمقراطيون الفوز لمرشحهم آل جور. وتابع أن "الولايات المتحدة خرجت منتصرة وقتها، وستخرج منتصرة هذه المرة أيضا".

ومضى قائلا: "لكن المشكلة هذه المرة أنه إذا واصل زعيم العالم الحر الادعاء دون دليل بأن الانتخابات سرقت منه بالتزوير، فإننا أمام مأزق خطير، أكبر من مجرد مساعدة الخاسرين على مواجهة الحقيقة وتقبل الهزيمة".

ورأي بولتون أن الحزب الجمهوري الآن أمام امتحان، فإما أن يرفض زعماء الحزب ادعاءات ترامب الكاذبة، ويطالبوه بتقديم الأدلة أمام المحاكم، أو ينجروا وراء أوهامه فيشوهوا سمعتهم وسمعة الحزب.

ولكن بولتون يقول إن تركة ترامب ليست كلها سيئة، فالملايين من الناخبين رفضوا الحزب الديمقراطي، والأكثر إزعاجا لليسار هو تزايد الدعم للمرشحين الجمهوريين من الناخبين من أصول لاتينية.

واختتم بولتون مقاله قائلا: "إننا دون ترامب نستطيع الآن العمل على استعادة الناخبين الذين نفرهم بسلوكه، وإعادة بناء أغلبية جمهورية لاستعادة السلطة".