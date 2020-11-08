 مسؤول أرجنتيني يرفض تطبيق إجراءات تقشف قبيل محادثات مع صندوق النقد الدولي - بوابة الشروق
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مسؤول أرجنتيني يرفض تطبيق إجراءات تقشف قبيل محادثات مع صندوق النقد الدولي

(د ب أ)
نشر في: الأحد 8 نوفمبر 2020 - 9:09 م | آخر تحديث: الأحد 8 نوفمبر 2020 - 9:09 م

قال رئيس مجلس الوزراء الأرجنتيني سانتياجو كافييرو، إن بلاده لاتعتزم تطبيق إجراءات تقشف أو تدابير مماثلة من جانب صندوق النقد الدولي.

وأضاف كافييرو أن هناك حاجة بدلا من ذلك إلى حلول إبداعية "للمشكلة التي تركتها الحكومة السابقة"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المقرر أن تصل بعثة لصندوق النقد الدولي إلى الأرجنتين لإجراء محادثات في 10 نوفمبر بشأن برنامج جديد لتمويل ديون مستحقة على الأرجنتين بقيمة 44 مليار دولار.

كان سيرجيو تشودوس مدير إدارة أمريكا الجنوبية في صندوق النقد الدولي قد صرح في الشهر الماضي إن أساس برنامج التمويل الذي يتفاوض عليه الصندوق مع الأرجنتين وهو مجرد إعادة تمويل قروض الأخيرة بمساعدة الصندوق "مازال كما هو" ولكن "يمكن الاتفاق في النهاية على زيادة طفيفة في حجم البرنامج".

وأضاف أن احتياجات الأرجنتين من أي برنامج جديد يمكن أن تكون أكبر قليلا من حجم البرنامج الحالي، وهذا ليس السيناريو الأساسي ولكن يمكن أن يحدث هذا.

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