جدد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة دعوته لجماهير الرياضة المصرية للتحلي بالروح الرياضية ونبذ التعصب مؤكداً أن نهائي دوري أبطال أفريقيا بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك يعد حدثا تاريخيا غير مسبوق في تاريخ الرياضة المصرية والأفريقية.

وأكد صبحي على ضرورة أن يكون ذلك الحدث الإفريقي على أعلى مستوى من جميع النواحي، وهو ما اعتادت عليه الرياضة المصرية في استضافتها وتنظيمها لأكبر الأحداث الرياضية في السنوات الأخيرة.

ويتواجه الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب برج العرب يوم 27 نوفمبر الجاري، بعد تأهل الفريقان من نصف النهائي على حساب الوداد والرجاء المغربيان.