كشفت المخرجة إيناس الدغيدي، أنها التحقت بمعهد السينما ليس حبا في السينما ولكن لأنها كانت طالبة ضعيفة ولم تحصل على مجموع كبير في الثانوية العامة، ونصحتني صديقة بمعهد السينما وساعدوني الطلبة حينها لأنني كنت فتاة جميلة رغم أنني لم أكن أعرف شيئا عن السينما، والتحقت بقسم الإنتاج لأن أسرتي لم تكن لتقبل أن أعمل بمجال التمثيل.

وأضافت الدغيدي: وصل بي الأمر إلى أنني كذبت في الاختبارات الشفوية، وادعيت أنني مريضة حتى تمر على خير، وبالفعل التحقت بالمعهد ثم حولت للإخراج في الصف الثالث، وبدأت العمل حينها مع مخرجين كبار مثل صلاح أبو سيف وكمال الشيخ وبركات، وانطلقت بعد هذا.

جاء هذا في ندوة تكريمها ظهر اليوم الأحد في الدورة الـ36 لمهرجان الإسكندرية السينمائي.