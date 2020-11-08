سى إن إن: ميلانيا ترامب في البيت الأبيض ولن تعلق على نتيجة الانتخابات

استبعد مسؤول في البيت الأبيض أن تدلي السيدة الأولى في الولايات المتحدة ميلانيا ترامب بأي نوع من التصريحات أو التعليقات العلنية، اليوم السبت، حول نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، سواء بدعم جهود زوجها الرئيس دونالد ترامب لتحدي فوز جو بايدن بالرئاسة أو الاعتراف بذلك الفوز.

ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية عن المسؤول قوله إن ميلانيا كانت تنأي بنفسها خلف الكواليس، فهي لم تشارك في أي جلسات استراتيجية مع أفراد عائلة ترامب الآخرين أو كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، مشيرا إلي أن السيدة الأولى موجودة حاليًا في البيت الأبيض.

وتجنبت السيدة الأولى خلال الأيام الماضية نشر أي تغريدات علي حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر حول الانتخابات، على عكس ترامب وأبنائه.

يشار إلي أن بايدن استطاع حسم السباق الانتخابي لصالحه بأصوات ولاية بنسلفانيا في المجمع الانتخابي (20 صوتا) وولاية نيفادا (6 أصوات) لترتفع حصيلة الأصوات التي نالها في المجمع الانتخابي إلي 290 صوت مقابل 214 لترامب. علما بأن المرشح الفائز يحتاج إلي 270 صوت في المجمع الانتخابي.