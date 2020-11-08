صالح موسى ينتقل لدوري الدرجة الثالثة

أعلن نادي بلقاس الناشط في دوري الدرجة الثالثة، التعاقد بشكل رسمي مع صالح موسى لاعب الزمالك الأسبق، وذلك في إطار تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي بلقاس صورة من جلسة التعاقد مع لاعب المقاصة السابق، مُعلقةً عليها :"صالح موسي لاعب الزمالك والإسماعيلي السابق يوقع رسميا لنادي بلقاس، واللاعب ينضم لمعسكر الفريق بالقاهرة ويشارك في المباراة الودية غدًا".

يُذكر أن صالح موسى البالغ من العمر 34 عامًا سبق له تمثيل فرق الداخلية والإسماعيلي والزمالك ومصر للمقاصة والإنتاج الحربي وحرس الحدود والرجاء والسويس، قبل أن يستقر في المنيا الذي انتقل منه إلى بلقاس.

ويعد موسى هو ثالث صفقات بلقاس هذا الموسم، حيث سبق وأن أعلن النادي التعاقد مع وليد الحصري لاعب الداخلية السابق، وسعيد مراد لاعب المصري البورسعيدي السابق.