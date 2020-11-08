وفاة المخرج فيرناندو سولاناس عن 84 عاما في فرنسا بعد إصابته بكورونا

أعلنت وزاة الخارجية في الأرجنتين وفاة المخرج وكاتب السيناريو والمنتج الأرجنتيني "فيرناندو سولاناس" -يعرف أيضا باسم "بينو سولاناس"- عن عمر يناهز 84 عاما في العاصمة الفرنسية باريس.

وقالت وزارة الخارجية الأرجنتينية -حسبما ذكر رايو (فرنسا الدولي) اليوم الأحد- إن وفاة "سولاناس" تأتي بعد مرور أيام قليلة من دخوله احدى المستشفيات جراء اصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكان "سولاناس" قد ولد في 16 فبراير عام 1936 ودرس المسرح والموسيقى والحقوق ومنذ 2013 أصبح عضوا في مجلس الشيوخ الأرجنتيني.

يذكر أنه أخرج أول فيلم قصير متابعة السير بالإسبانية وفي عام 1968، أنتج وأخرج أول فيلم طويل فيلم ساعة الأفران وهو وثائقي عن الاستعمار الحديث والعنف في أمريكا اللاتينية وحصل هذا الفيلم على جوائز دولية وترجم بعدة لغات. حصل سولاناس على جائزة "جراند جوري" وجائزة النقاد في مهرجان البندقية السينمائي وجائزة أفضل إخراج من مهرجان كان السينمائي. وفي عام 1999، أصبح رئيس هيئة المحلفين في الدورة الحادية والعشرين لمهرجان موسكو السينمائي الدولي. وفي عام 2004، حصل على جائزة الدب الذهبي الفخرية في مهرجان برلين السينمائي الدولي.

وتواصلت أعمال سولاناس، الذي تعرض لمحاولة اختطاف وتهديدات بالقتل، فكان من بينها فيلم "أبناء فييرو"، وهو ملحمة شاعرية أنجزها في عام 1972. وهاجر إلى باريس ثم عاد إلى بلاده عام 1985.