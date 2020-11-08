عون يهنئ بايدن بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

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أبرق الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، مساء اليوم السبت، إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، مهنئاً إياه بفوزه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية.

وأبرق الرئيس عون، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، "إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن مهنئاً بفوزه بثقة الشعب الأمريكي وانتخابه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية".

وأعرب الرئيس عون: "عن أمله في أن يعود في عهد الرئيس بايدن التوازن في العلاقات اللبنانية-الأمريكية لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والأمريكي الصديقين".

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن، مساء اليوم، فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".