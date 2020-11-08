حملات للقومي للمرأة والهلال الأحمر لدعم الناخبين بدمياط

عقد المجلس القومي للمرأة بدمياط، اليوم السبت، غرفة عمليات؛ لمتابعة العملية الانتخابية، على مدار يومين.

وقالت آمال عبد الجليل، نائب مقرر الفرع، إن عضوات وموظفات الفرع والرائدات الريفيات، قمن بالعمل الميداني، لتوفير وسائل الانتقال للسيدات، اللائي تعانين من بعد المسافة بين سكنهم وبين اللجان الانتخابية، وأن المجلس تلقى العديد من الاستفسارات عن أماكن وأرقام اللجان الانتخابية، وتم حل هذه المشكلة باستخراج أرقام وأماكن اللجان للسيدات.

من جهة أخرى، نظمت جمعية الهلال الأحمر المصري، حملات لفرق المسعفين؛ لمساعدة الناخبين أمام وداخل اللجان، في حالة الشعور بالإرهاق أو التعب، خاصة كبار السن من السيدات والرجال.