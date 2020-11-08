وزيرا خارجية اليونان وتركيا يتحدثان في محاولة لتخفيف التوترات

تحدث وزيرا خارجية اليونان وتركيا عبر الهاتف اليوم الأحد في محاولة لتخفيف التوترات في شرق البحر المتوسط​​، بعد أنباء فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير الخارجية اليوناني نيكولاوس ديندياس قوله في تغريدة على تويتر "ناقشنا الظروف التي تسمح لنا بالاجتماع مجددا في المستقبل القريب". وكانت آخر مرة التقى فيها ديندياس مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في أوائل تشرين أول/أكتوبر في براتيسلافا عندما اتفقا على تحديد موعد لبدء محادثات استكشافية بين البلدين.



وبعد ذلك الاجتماع، استأنفت تركيا دراساتها الزلزالية في المياه المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط. وقالت اليونان إنه لا يمكن أن تبدأ المحادثات بين الجانبين ما دامت سفينة المسح التركية في المنطقة. كما طالبت ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا بوقف تصدير المعدات العسكرية إلى تركيا بما في ذلك الغواصات والفرقاطات.



كما دعت الحكومة اليونانية حلفاءها في الاتحاد الأوروبي إلى إظهار التضامن بما يتماشى مع بند الدفاع المشترك للتكتل، والذي يلزم الأعضاء بالمساعدة "بكل الوسائل" إذا كان عضو آخر ضحية لعدوان مسلح.