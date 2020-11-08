طرح المطرب تامر حسني أغنية «قولني كلام»، خامس أغاني ألبومه الجديد «خليك فولاذي»، عبر قناة شركة روتانا المنتجة للألبوم على موقع «يوتيوب»، والأغنية من كلماته، وألحان تامر علي، وتوزيع وميكس وماستر علي فتح الله.

وتقول كلمات الأغنية: «قولّني كَلام أول مره اقوله.. مابقتش انام الليل بطوله أنا روحي فيه و مَقدرش اخبي وهداري ليه قولت اللي في قلبي.. عقلي مني طار أول ما قابلته ده اللي خَد بتار كُل اللي شَغلته.. هو ده يا ناس خلاص حبيبي واعمل ايه هويت يعني مش بأيدي».

وكان تامر حسني، قد كشف عن أنه يتبع طريقة غير تقليدية في طرح ألبومه الجديد «خليك فولاذي»، من خلال غناء بعض المقاطع من أغاني الألبوم، أثناء تواجده في بعض المناسبات أو الحفلات.

ويتعاون تامر حسني في ألبوم «خليك فولاذي»، مع عديد من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم أمير طعيمة، ووسام عبدالمنعم، وزعيم، وتامر حسين، وتامر علي، وعزيز الشافعى، إلى جانب وجود أغاني من كلماته وألحانه.

وطرح الفنان تامر حسني، من «خليك فولاذي»، 5 أغاني حتى الآن، وهم «اختراع»، والتي يتعاون فيها مع المطرب محمود العسيلي، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج تامر حسني، و«مبطلناش إحساس» من كلمات محمد القاياتي، وألحان محمد حمزه، وتوزيع أمين نبيل، و«فجأه افترقنا»، من كلمات محمد عاطف، وألحان تامر علي، وتوزيع يحيى يوسف، و«بألف سلامة»، من كلمات تامر حسين، وألحان محمد يحيى، وتوزيع يحيى يوسف.

يذكر أن أخر ألبومات تامر حسني، كان ألبوم «عيش بشوقك» الذي ضم 13 أغنية هم، (ناسيني ليه، 100 وش، كفاياك أعذار، حلم سنين، وأخيرا، لولاك حبيبي، قابلتيني، وأنت معايا، حكايات الحب، تمن اختيار، ورد صناعي، ولا يوم من أيامه، عيش بشوقك).